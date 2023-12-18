وكيل الجمهورية الفرنسي تستفز عطال بهذا السؤال !

حاولت وكيل الجمهورية الفرنسي، استفزاز لاعب الخضر، يوسف عطال، من خلال العودة به إلى قضية قديمة مر عليها 3 سنوات.

وبعدما أكد عطال، بأنه لم يشاهد “الفيديو” الذي اتهم بسببه بـ “التحريض على الكراهية” إلى نهايته، استغلت وكيل الجمهورية الفرنسية الفرصة من أجل توريطه.

وقالت: “أنت تقول إنك لم تسمع الفيديو إلى نهايته، هل كانت هذه هي الحجة التي قدمتها، حينما قمت بالإعجاب بمنشور أحد أبطال ” MMA” في أكتور 2020 (تقصد البطل حبيب نورمحمدوف) في هجوم كنيسة نيس”؟.

وجاء رد عطال، حسبما أكدته صحيفة “نيس ماتان” الفرنسية: “لا أريد الرد على هذا السؤال”.