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الرياضة

وكيل الجمهورية الفرنسي تستفز عطال بهذا السؤال !

بقلم محمد لمين صحراوي
وكيل الجمهورية الفرنسي تستفز عطال بهذا السؤال !
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حاولت وكيل الجمهورية الفرنسي، استفزاز لاعب الخضر، يوسف عطال، من خلال العودة به إلى قضية قديمة مر عليها 3 سنوات.

وبعدما أكد عطال، بأنه لم يشاهد “الفيديو” الذي اتهم بسببه بـ “التحريض على الكراهية” إلى نهايته، استغلت وكيل الجمهورية الفرنسية الفرصة من أجل توريطه.

وقالت: “أنت تقول إنك لم تسمع الفيديو إلى نهايته، هل كانت هذه هي الحجة التي قدمتها، حينما قمت بالإعجاب بمنشور أحد أبطال ” MMA” في أكتور 2020 (تقصد البطل حبيب نورمحمدوف) في هجوم كنيسة نيس”؟.

وجاء رد عطال، حسبما أكدته صحيفة “نيس ماتان” الفرنسية: “لا أريد الرد على هذا السؤال”.

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