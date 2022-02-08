وكيل الجمهورية.. انفجار سطيف سببه تسرب الغاز من مرآبين لصناعة العطور والفازلين

كشف وكيل الجمهورية، لدى محكمة عين ولمان في سطيف، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل قضية انفجار الذي عرفته الولاية الأسبوع الماضي. والتي راح ضحيتها 8 أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروج متفاوتة الخطورة.

كما أوضح وكيل الجمهورية، في ندوة صحفية، أن التحريات التي باشرتها السلطات الأمنية، توصلت إلى أن سبب الانفجار راجع إلى تسرب الغاز. في حين، أشار المتحدث، إلى أن التحقيقات أفضت إلى وجود مرآبين في بنايتين، الأول مستغل كمخزن لمواد عطور سريعة الإلتهاب. والثاني يتمثل في صناعة الفازلين دون الحصول على رخصة.

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وكان المكلف بالإعلام للحماية المدنية بسطيف، قد أعلن عن إرتفاع حصيلة ضحايا انفجار الغاز في عين ولمان إلى ثمانية قتلى.

كما أوضح المصدر نفسه، أن الضحية الثامن والأخير هو طفل تم انتشال جثته من وسط الأنقاض بموقع الانفجار.

ولقي 8 أشخاص حتفهم، جراء حريق مهول ثم إنفجار داخل منزل بعين ولمان في سطيف، حسب إذاعة سطيف الجهوية.

ووقع الانفجار والحريق بسبب تسرب للغاز، بمنزل يقع بحي 583 مسكن في عين ولمان بسطيف. مخلفا وفاة 8 أشخاص.

كما سجلت المديرية العامة للحماية المدنية ارتفاعا محسوسا في عدد الوفيات جراء اختناقهم بغاز احادي الكربون co. حيث توفي 09 أشخاص خلال الأسبوع.

وسجلت حوادث الوفاة على مستوى ولايات قسنطينة ، معسكر، المدية وسوق أهراس، المرتبطة بالإقبال بكثرة على استعمال وسائل التدفئة المختلفة. وسخانات الماء والحمام خلال هذه الفترة الشتوية.