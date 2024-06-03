وكيل الجمهورية بالخروب يأمر بفتح تحقيق في الحادث الذي اودى بحياة 6 أشخاص بعين العبيد

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب، اليوم، بفتح تحقيق في الحادث الذي وقع صباح اليوم واودى بحياة 6 اشخاص تفحما بمنطقة الحجاج التابعة لبلدية عين اعبيد حيث لم يتم التعرف على الضحايا كونهم في حالة تفحم كلي.

وحسب بيان محكمة الخروب، فعملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة الخروب الرأي العام أنه بتاريخ 2024/06/03 في حدود الساعة 05:00 صباحا وقع حادث مرور مميت.

وذلك على مستوى الطريق الولائي رقم 133 في شطره الرابط بين بلدية عين اعبيد ولاية قسنطينة وبلدية تاملوكة ولاية قالمة، بين سيارة سياحية نوع قريتوال مزودة بالسير غاز وجرار طريقي نوع VOLVO الجار لمقطورة صهريج خاصة بنقل الوقود.

وأسفر الحادث عن وفاة 6 أشخاص كانوا على متن السيارة السياحية ولم يتم التعرف على هويتهم كونهم في حالة تفحم.

وقد انتقل وكيل الجمهورية لإجراء معاينة ميدانية لمكان الحادث وجثث الضحايا وأمر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين . بفتح تحقيق ابتدائي معمق حول ملابسات الحادث.