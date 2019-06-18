وكيل الجمهورية بسيدي امحمد سيستمع لإطارات بقطاع التعليم العالي

من المنتظر أن يستمع وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي امحمد إلى إطارات بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
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توفي طفل، مساء أمس الاثنين، بعد أن غرق داخل بحيرة اصطناعية بالمرجة ، بالطريق الوطني رقم 1، في الحدود بين بلدية الحمدانية وبلدية شفة.
الضحية يبلغ…
قام إطارات أمن دائرة الثنية تزامنا وإنطلاق إمتحانات شهادة البكالوريا خلال الفترة الصباحية بمرافقة المترشحين على مستوى ثلاثة مراكز إمتحان
بإقليم الإختصاص، وخلال الفترة المسائية قام…
محكمة الجنايات الاستئنافية تؤجل النظر في القضية
أجلت، أمس، محكمة الجنايات الاستئنافية النظر في ملف عنصرين من شبكة وطنية لتقليد أختام وزارات ومؤسسات عمومية وتزوير النقود…
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