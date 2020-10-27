وكيل الجمهورية بمحكمة الدار البيضاء يصدر بيانا حول قضية مقتل إمرأتين بسوق دبي بباب الزوار

أصدر وكيل جمهورية رئيسي بمحكمة الدار البيضاء بيانا حول قضية مقتل إمرأتين بسوق دبي بباب الزوار في العاصمة.

وأوضح وكيل الجمهورية تخروبت فضيل أن حيثيات القضية تعود إلى تاريخ 19 أكتوبر الماضي أي اخطار الشرطة بعد نداء من قاعة العمليات بخصوص وجود ضحيتين.

ليتم نقل الضحيتين من سوق دبي بباب الزوار إلى مستشفى زميرلي بالعاصمة

وعلى إثر ذلك باشرت مصالح الشرطة التحريات التي بينت ان الضحية الأولى خرجت من منزلها ملطخة بالدماد طالبة النجدة.

وهذا قبل ان تسقط أرضا مغما عليها بعد دخول الجيران وجدوا الضحية وهي الأربعينات من العمر غارقة وسط بركة من الدماء.

والتي توفيت بالعناية المركزة بمستشفى زميرلي كما تبين ان الضحية الثانية توفيت متاثرة بعدة كسور في الجمجمة وجروح باليدين.

الضحيتين والبالغتان من العمر ما بين 58 و46 تسكنان بنفس المنزل العائلي.

كما ان الزوج توفي قبل خمسة أشهر من الحادثة وفي الاسبوع الاخير أصبح الجاني يقيم بمنزل الضحيتين ثم إختفى عن الانظار.

المحققون وخلال التحريات إستعانوا بكاميرات المراقبة المتواجدة بالمحلات التجارية لأجل تحديد هويته.

أين تم العثور علي شاقور بطول 35سم بالحمام قام الفاعل بتنظيفه.

الجاني تم العثور عليه بإحدى مزارع المنطقة بمفتاح وتوقيفه، وأثناء التحقيق معه إعترف بالوقائع المنسوبة اليه.

وانه فعلا نفذ جريمته بواسطة ساطور أصاب به إحدى الضحيتين على مستوى الرقبة فسقطت مغمى عليها،

كما قام بتوجيه 3 ضربات للضحية الثانية وهي خالته مما اصابها بإحدى اليدين خلال محاولاتها التصدي له.

ثم توجه إلى حمام المنزل وقام بتنظيف سلاح الجريمة، كما قام بالإستلاء على مبلغ 1000دج، وهاتف نقال، وغادر المكان.

الجاني وخلال التحقيق معه من طرف رجال الضبطية أرجع السبب بارتكابه الجريمة لخلاف سابق بين الضحيتين.

وأضاف البيان أنه وفي 25 اكتوبر الجاري تم التوصل إلى مستجدات أخرى وهي وفاة الضحية الثانية بعد مكوثها 6 ايام بالمستشفى تحت العناية المركزة.

وبعد الانتهاء من التحريات الأولية تم تقديم المتهم يوم 27 اكتوبر تم تقديم المتهم امام جهات التحقيق.

ليتم إيداعه رهن الحبس المؤقت بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والسرقة بالكسر.