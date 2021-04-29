وكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس يأمر بتوقيف طابو وهذه التهم الموجهة إليه

كشفت مصادر قضائية لـ”نهار أونلاين”، أن أمر توقيف كريم طابو في الحجز تحت النظر قد جاء بأمر من وكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس.

وأضافت ذات المصادر، أن توقيف كريم طابو جاء بناءً على تعليمات وكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس، مشيرة إلى أن كريم طابو رفض تناول وجبة الافطار احتجاجا عن توقيفه تحت النظر الصادر عن وكيل الجمهورية.

وحسبما أوردته ذات المصادر لـ”النهار”، توقيف شخصين آخرين في قضية طابو على خلفية الشكوى المودعة من قبل بوزيد لزهاري.

كريم طابو ومن معه سيمثلون أمام وكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس في قضية إهانة والتهديد ومحاولة الاعتداء والتحريض على الإخلال بالنظام العام.