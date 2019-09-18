وكيل الجمهورية بمحكمة بسكرة يفتح تحقيق بعد وفاة رضيع حديث الولادة

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة بسكرة بفتح تحقيق في ملابسات وفاة رضيع حديث الولادة بعيادة طب النساء والتوليد ببسكرة.

كما أمر بتشريح جثة الضحية قصد تحديد أسباب الوفاة.

ووفقا لتصريحات أهل المرأة فقد تقدمت للعياد مرفوقة بتوصية من طبيبة مختصة في طب النساء.

وأوصت الطبيبة المرأة الحامل بوجوب ولادتها بعملية قيصرية لتعذر الولادة الطبيعية.

وأضافت ذات المصادر، أن طاقم العيادة لم يراع هذه التوصية لتتم الولادة بطريقة جد تقليدية بواسطة الضغط حتى الولادة.

ما خلّف اضرارا كبيرة للأم وإصابتها بنزيف حاد، وتضرر مكان عملية سابقة في الوقت الذي توفي فيه الرضيع بعد يوم من ولادته.

وسيكشف الطبيب الشرعي عن أسباب الوفاة بعد التشريح كما ستكشف التحقيقات عن مدى إهمال طاقم العيادة من عدمه.