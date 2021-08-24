وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد يعقد ندوة صحفية حول قضية جمال بن اسماعيل

من المنتظر أن يعقد عشية اليوم الثلاثاء، وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، ندوة صحفية تتعلق لعرض حيثيات و تفاصيل قضية قتل وحرق الشاب المغدور جمال بن اسماعيل بمنطقة لاربعاء نات راثن بولاية تيزي وزو.

للتذكير، لحد الساعة أمر قاضي التحقيق الغرفة الثالثة بمحكمة سيدي امحمد ايداع حوالي 19 شخصا من بينهم امراة متابعين في قضية حرق ومقتل الشاب جمال بن اسماعيل، بعدما وجهت لهم تهم تتعلق بحرق والتنكيل بجثة و المساس بأمن الدولة والاعتداء على عناصر الأمن وبث الرعب في اوساط السكان في جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي على الاشخاص والانتماء الى منظمات ارهابية.