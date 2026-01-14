وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد يوجه نداء لضحايا نصّاب بالعاشور

وجه وكيل الجمهورية للقطب الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي امحمد، اليوم الأربعاء، نداء للجمهور بخصوص شخص يدعى شاحي محمد، يمتهن النصب والاحتيال على ضحاياه.

وذلك لأجل التقدم أمام مكتبه أو مصالح الشرطة لمكافحة الجريمة الإلكترونية بالسحاولة.

وجاء في بيان صحفي أنه “عملا بالإذن القضائي الصادر عن السيد وكيل الجمهورية للقطب الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي امحمد، المطلوب من خلاله توجيه النداء للعامة الذين وقعوا ضحايا أفعال النصب والاحتيال وغيرها التي اقترفها ضدهم المسمى/شاحي محمد، من مواليد 22 /05/ 1987 بحسين داي، مقيم بحي CMB طريق الحوض العاشور الجزائر، أن يتقرب من الضبطية القضائية للمصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بالسحاولة أو أمام مكتب السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد”.