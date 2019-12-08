وكيل الجمهورية: بوشوارب تسبب بضرر مالي للخزينة بأزيد من 1500 مليار سنتيم

قال وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، اليوم الأحد، إن وزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشوارب، تسبب بضرر مالي للخزينة، قدر بأزيد من 1500مليار سنتيم.

وأضاف “بشوارب انشأ لجة للتقييم التقني، مشكلة من اعضاء، ليست لهم اي خبرة وتجربة، وكان هو المتحكم والمسير لهذه اللجنة، كما قام ايضا بإعداد دفاتر شروط مخالفة للقانون”.

وأورد وكيل الجمهورية ” بوشوارب منح الاعتمادات بالمحاباة واقصى المتعاملين الحقيقيين الذين لهم تجربة ازيد من 20 سنة على غرار عشايبو وربراب عمر”.

ويتابع بوشوارب بجنحة استغلال الوظيفة، حيث منح 14 مقرر تقني غير قانوني لعرباوي حسان، ما تسبب بضرر مالي للخزينة بـ 1500 مليار سنتيم.

كما منح بوشوارب –يضيف وكيل الجمهورية- مقرر تقني لبعيري محمد، مخالف لقوانين ترقية الاستثمار التي تنص عليها قوانين اوندي مما ترتبت عنه خسارة مادية قدرت بـ 772 مليون دينار للخزينة العمومية.

ويتهم بوشوارب بتعارض المصالح لما يتنافى مع وظيفته، كما يتابع أيضا بتهمة تبييض الاموال، بعد تحصله على اموال بعد قيامه بجرائم، حيث اخذ 10 ملايير سنتيم، من عند رجل أعمال اولحاج جمال.

ويتابع بوشوارب بجريمة الرشوة، بحكم ان عولمي مراد اشترى له فيلا بـ 60 مليار في حيدرة، واخذ رشوة ب 14 مليار من عند رجل الاعمال تيزيري.