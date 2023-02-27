وكيل الجمهورية: سائق الحافلة هو المسؤول عن حادث تيكجدة وتعويض الضحايا

أعلن وكيل الجمهورية لدى محكمة البويرة، أن المعاينات والتحقيقات الأولية في حادث الحافلة بتيكجدة والذي خلف وفاة 10 أشخاص، بينت المسؤولية الحصرية لسائق الحافلة المتوفي.

وأوضح بيان لمجلس قضاء البويرة، أن السائق المتوفي، ارتكب تجاوزا خطيرا في أحد المنعرجات. حيث فقد السيطرة على الحافلة وانحرفت به يسارا في اتجاه سيره. لتهوي في منحدر وتستقر أسفله على بعد 200 مترا من مكان خروجها عن الطريق.

كما أعلن وكيل الجمهورية، أن القانون يضمن تعويضا الضحايا وذوي الحقوق وفق الآليات المعمول بها.

هذا ووقع حادث مرور مميت، بتاريخ 24 فيفري 2023 على الساعة الرابعة والنصف مساء، بالطريق الولائي رقم 33 بالمنطقة السياحية تيكجدة.

وخلف الحادث، وفاة 10 أشخاص من بينهم سائق الحافلة. و30 جريحا كانوا على متن الحافلة التي كانت متجهة إلى مدينة الجزائر بعد رحلة سياحية.