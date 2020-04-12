وكيل الجمهورية لدى محكمة الأربعاء: توقيف عصابة نشرت الرعب والذعر في نفوس المواطنين

كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة الأربعاء عن توقيف عصابة متكونة من 11 فردا قامت بنشر الرعب والذعر في نفوس المواطنين.

وأكد وكيل الجمهورية خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم أن مسبوقين قضائيا قاموا بحي 3500 مسكن اعتدوا على شخص رفض توصيلهم إلى أحد الأماكن مما تسبب في بتر إصبعه.

وعلى إثر هذه العملية تدخلت مصالح الأمن وقامت بتوقيف 11 عنصرا من مثيري الرعب أين تم حجز أسلحة بيضاء ووجهة للموقوفين تهمة تكوين جمعية أشرار بهدف الإعتداء على المواطنين و التهديد بالقتل ومخالفة مرسوم الحجر الصحي.

كما نفى وكيل الجمهورية تسجيل أي إصابة في صفوف عناصر الأمن التي قامت بتوقيف مثيري الرعب.