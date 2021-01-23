وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء يوجه نداء لضحايا نصاب

الحرب ضد الفساد
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وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء يوجه نداء لضحايا نصاب
بقلم كمال كريكرو

وجهت نيابة الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء نداءً إلى كل مواطن وقع ضحية نصب أو تعامل مع المتهم بوتيبة عبد الله المكنى وحيد.

وحسب بيان لنيابة الجمهورية، فإن القضية المتابع فيها المتهم بوتيبة عبد الغفور هي قضية انتحاله لصفة وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي وقاضي تحقيق والنصب على عدة أشخاص.

ودعت نيابة محكمة الدار البيضاء كل مواطن  وقع ضحيّة نصب أو تعامل مع المتهم بوتيبة عبد الغفور المكنى وحيد، بصفته شاهد أو ضحية للتقدم إليها.

كما أكدت النيابة على أن كل مواطن تعامل معه عن طريق الأرقام الهاتفية: 77-65-49-0549 و 60-81-39-0665 للتقرب من مكتب قاضي التحقيق الغرفة الأولى لدى محكمة دار البيضاء من أجل تقييد شكواه أو الإدلاء بشهادته في القضية.


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