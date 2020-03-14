وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة يصدر إذن بالتبليغ عن مشتبه فيها بسرقة محل مجوهرات

أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة إذنا للإستعانة بوسائل الإعلام قصد الحصول على معلومات اوشهادات من شانها مساعدة مصالح الأمن من أجل تحديد هوية امرأة مجهولة مشتبه في تورطها في قضية سرقة محل مجوهرات بسكيكدة.

وحسب البلاغ الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة فإن كل مواطن له معلومات تفيد التحقيق أومن شأنها تحديد هوية المشتبه فيها (صاحبة الصورة يُرجى الإتصال بالأرقام الهاتفية التالية الخاصة بمصالح الشرطة لأمن ولاية سكيكدة :

038.75.68.05 / 038.75.68.09 / 038.75.68.15/ 038.75.68.21/الرقم الأخضر 1548