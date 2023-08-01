وكيل الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس يأمر بفتح تحقيق في وفاة شاب بحي الرحبة

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سوق اهراس لفتح تحقيق في وفاة شاب بحي الرحبة في ظروف غبر محددة.

وأوضحت نياية الجمهورية في بيانها عملا بأحكام المادة 11 الفقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية وتنويرا للرأي العام إثر وفاة شاب “ب.ن” بتاريخ 31 /07/2023 وعلى الساعة التاسعة ليلا في ظروف غبر محددة

وعلى إثر ذلك أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سوق اهراس بفتح تحقيق إبتدائي للوقوف على أسباب الوفاة كما امر بتشريح الجثة.

كما سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .