وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد: هذه هي الأموال المحجوزة خلال 9 أشهر

كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، أن إنشاء القطب الإقتصادي والمالي جاء تجسيدا لإدارة الدولة لمكافحة الفساد. وإلغاء امتياز التقاضي بعض الاشخاص الذين يشملون وظائف عليا في الدولة واجراءات المتابعة التي عرقلت من قبل.

وأوضح وكيل الجمهورية خلال ندوة صحفية، أن الأموال المحجوزة خلال 9 أشهر وذلك منذ تنصيب القطب الإجراءات الجزائية الإقتصادي والمالي. حيث تم حجز 750 عقار فيما يخص العقارات بمعدل 23 بالمائة، المنقولات 1780 منقول معدل 43 بالمائة، حسابات البنكية المجمدة1011 حساب بنكي بمعدل 32 بالمائة، وكذا السندات البنكية 5 سندات بمعدل 0.16 بالمائة.