وكيل الجمهورية لدى محكمة عزازقة يأمر بفتح تحقيق في وفاة مفتش شرطة وإصابة أخر

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة عزازقة ولاية تيزي وزو بفتح تحقيق حول قضية وفاة مفتش شرطة وإصابة عون شرطة بجروح، ليلة أمس الأربعاء ببلدية فريحة. وذلك أثناء أداء واجبهما.

وحسب بيان محكمة عزازقة الصادر اليوم أن نيابة الجمهورية لدى محكمة عزازقة “تطلع الرأي العام بعناصر موضوعية, بخصوص قضية إزهاق روح مفتش الشرطة “ش س” وإصابة عون الشرطة “ص ي” بجروح بواسطة سلاح أبيض “خنجر” أثناء تأدية واجبهما المهني. من طرف المدعو “أ م” البالغ من العمر 35 سنة. وذلك ليلة أمس الأربعاء 18/ 01/ 2023 في حدود الساعة الحادية عشر و10 دقائق”.

واضاف ذات البيان “الجريمة وقعت أثناء تدخل عناصر الشرطة لأمن فريحة بناء على نداء من والد المشتبه فيه بالتدخل لإنقاذهم من تهديدات ابنه المشتبه فيه بالاعتداء على أفراد العائلة, وبعد تدخل عناصر الشرطة بما فيهم الضحيتين, بانتقالهم إلى مسكن العائلة, و بمجرد دخولهم إلى فناء المنزل باغتهم هذا الأخير بطعنات بواسطة خنجر أصابت مفتش الشرطة ” ش س” بجروح خطيرة أدت إلى وفاته قبل وصوله للمستشفى. في حين تعرض عون الشرطة “ص ي” إلى جروح نقل هو الآخر إلى المستشفى لتلقي العلاج”. وعلى إثر ذلك “تنقل وكيل الجمهورية إلى مسرح الجريمة في حينها وأمر بفتح تحقيق في القضية”