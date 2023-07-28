وكيل الجمهورية يأمر بفتح تحقيق حول حادث إنقلاب حافلة نقل المسافرين بعين الصفراء

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة العين الصفراء بفتح تحقيق إثر إنقلاب حافلة نقل المسافرين تعمل على خط الشلف-بشار وخلف 5 ضحابا و22 جريح.

وأوضح بيان نيابة الجمهورية لدى محكمة العين الصفراء انه وتنويرا للرأي العام انه بتاريخ 28 جولية 2023 وعلى الساعة 04:10 صباحا وقع حادث مرور خطير بمنطقة العش على بعد 10 كلم من بلدية عين الصفراء.

الحادث تمثل في إنقلاب حافلة نقل المسافرين تعمل على خط الشلف-بشار وخلف 5 ضحابا و22 جريح.

وعلى الفور تنقل وكيل الجمهورية إلى عين المكان وامر افتح تحقيق للوقوف على ظروف وأسباب الحادث.