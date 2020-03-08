وكيل الجمهورية يؤجل الإستماع إلى سمير بلعربي وخالد درارني لموعد لاحق

أجل اليوم الأحد، وكيل الجمهورية الرئيسي بمحكمة سيدي امحمد، الإستماع إلى كل من الناشطان السياسي سمير بلعربي وحميطوش محمد سليمان والصحفي خالد درارني إلى تاريح لاحق.

وتم اعادة الثلاثي إلى مركز الأمن الحضري بسيدي امحمد، فيما استفاذ 27 شابا من موقوفي الحراك من الإفراج مع اجراءات الإستدعاء المباشر للمحاكمة في جلسة 26 مارس المقبل.

ووجهت لهم تهمة التجمهر الغير مسلح، وللإشارة فإن الناشط السياسي سمير بلعربي كان قد استفاد مؤخرا من حكم البراءة بمحكمة بئرمراد رايس في قضية المساس بالوحدة الوطنية و عرض منشورات من شأنها الاضرار بالمصلحة الوطنية، بعدما أمضى قرابة 6 أشهر في سجن الحراش.