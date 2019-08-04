وكيل الجمهورية يستأنف الحكم ضد كمال البوشي في قضية المحافظين العقاريين

استأنف وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد، الحكم الصادر ضد كمال شيخي و من معه في قضية المحافظين العقاريين.

وحسب المعلومات التي تحوزها”النهار اونلاين” عن مصادر قضائية فإن وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي محمد قد استانف الحكم الصادر ضد كمال شيخي و 11 متهما كلهم إطارات بالمحافظات والمقاطعات العقارية بالجزائر العاصمة.

بالموازاة مع ذلك،استأنفت هيئة دفاع كمال شيخي المدعو البوشي و المتهمين معه هي الأخرى، الحكم الصادر ضد موكليهم لدى غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر العاصمة.

أين يتم انتظار برمجة القضية للمحاكمة مجددا على مستوى المجلس القضائي

وتجدر الإشارة إلى أن الحكم الصادر ضد كمال شيخي و المتهمين معه في ذات القضية تراوح مابين 4 إلى 10 سنوات، حيث وصلت العقوبة إلى أقصاها في حق المتهم الرئيسي كمال شيخي المدعو البوشي