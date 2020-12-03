وكيل الجمهورية يستمع للمتهمين في قضية سرقة 70مليون سنتيم بالقبة

يستمع في هذه الاثناء وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي إلى المشتبه فيهم الرئيسيين في سرقة 70 مليون سنتيم بالقبة.

ويتعلق الأمر بثلاث متهمين موقوفين ينشطون ضمن جماعة اشرار مختصة في استدراج الضحايا عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ، عن طريق وضع اعلانات بيع مبالغ مالية بالعملة الصعبة.

وجرى توقيف المشتبه فيهم في ظرف وجيز، فيما لا يزال شريكهم الرابع في حالة فرار.

وفي قضية الحال، قام المشتبه فيهم باستدراج ضحية ينحدر من ولاية البويرة إلى حي بن عمار بالقبة، بعد الاتفاق على صفقة بيع مبلغ مالي بالعملة الصعبة تقدر قيمته ب2500 اورو.

وبعد قدوم الضحية إلى عين المكان تم سرقة مبلغه المالي المقدر ب70 مليون سنتيم، تحت طائلة التهديد بالاسلحة البيضاء.

وخلال لحظة فرار المشتبه فيهم على متن مركبة سياحية من نوع بيكانتو، تمكن الضحية من التقاط فيديو قصير لهم، تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي لتلقى الحادثة رواجا كبيرا.

وعقب تقييد الضحية شكوى امام مصالح الأمن تمكنت ذات المصالح بالمقاطعة الإدارية بحسين داي بعد استغلال كافة الوسائل المتاحة، من تحديد هوية الفاعلين وأماكن تواجدهم.

وأسفرت الأبحاث عن توقيف 3 مشتبه فيهم، فيما لا يزال البحث جاري لتوقيف شريكهم الرابع.

إلى ذلك مكنت العملية من استرجاع مبلغ مالي قدره 49 مليون سنتيم، مع ضبط أسلحة بيضاء، ومؤثرات عقلية،3هواتف نقالة.

كما تم ضبطومركبتين كان الجناة يستعملونها لغرض تسهيل تنقلاتهم وتنفيذ جرائمهم.

وافضت التحريات في القضية إلى أن المشتبه فيهم ينشطون في هذا النشاط الاجرامي، مستغلين شبكات التواصل الاجتماعي للايقاع بضحاياهم.

ويقوم المتهمون باستدراج ضحاياهم إلى أماكن مفتوحة ليتم الاعتداء عليهم وسرقة ممتلكاتهم، بحيث توجد ضحتين اخرتين تعرضتا لنفس الاعتداء.