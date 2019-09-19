وكيل الجمهورية يصدر بيانا ويكشف تفاصيل حادثة واد ارهيو

أصدر وكيل الجمهورية بمحكمة واد ارهيو بغليزان، بيانا بشأن تفاصيل أحداث الشغب التي جرت ليلة أمس وخلفت مقتل 3 شبان.

وحسب البيان، فإن الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة واد ارهيو ليلة أمس، بدأت أطوارها في حدود الساعة 9 و45 دقيقة.

وكانت البداية باصطدام سيارة شرطة تابعة لمصالح أمن الدائرة بدراجة نارية كان يقودها قاصر عمره 15 سنة

وأضاف البيان، أنه كان رفقة القاصر شاب آخر عمره 24 سنة.

وقد أسفر الحادث، يقول البيان، عن وفاة سائق الدراجة النارية وهو المدعو “س. م. أ” وإصابة مرافقه المدعو “ع. م. م” بجروح بليغة.

ويضيف وكيل الجمهورية في بيانه أنه إثر ذلك الحادث، قام عدة أشخاص بالتجهمر وقطع الطريق العمومي باستعمال الحجارة والمتاريس.

كما اندلعت أعمال شغب وتخريب لمرافق عمومية وخاصة، ورشق لعناصر القوة العمومية.

وقد حاولت مجموعات من المحتجين اقتحام مقر أمن الدائرة، والقبض على الشرطي الذي تسبب في حادث المرور.

بعد ذلك، وإثر تدخل مصالح الشرطة لوضع حد لأعمال الشغب، أصيب شخصان، مما أدى لوفاتهما، ويتعلق الأمر بالمدعويين “ج. ع. ج” و”ع. م. ع”.

وأوضح بيان وكيل الجمهورية، أن النيابة أمرت بفتح تحقيق لكشف ظروف وملابسات هذه الأحداث، ولتحديد المسؤوليات.