وكيل الجمهورية يكذب تسجيل وفاة 12 نزيلا في سجن القليعة بكورونا

أخبار الجزائر
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وكيل الجمهورية يكذب تسجيل وفاة 12 نزيلا في سجن القليعة بكورونا
بقلم م .فيصل

أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة بيانا حول  إدعاءات كاذبة تم تداولها عبر مواقع التواصل الإجتاعي الفيسبوك.

وأوضح البيان أن محكمة القليعة تنفي نفيا قاطعا ما تم تداوله حول تسجيل 12 حالة وفاة لمساجين في سجن القليعة بفيروس كورونا .

كما كذبت المحكمة أن وزارة العدل ترفض تسليم جثامين المساجين لأهاليهم .

وأضاف البيان أن تم تداوله عبر الفيسبوك لا أساس له من الصحة ومغلوط ولا يمت للحقيقة بصلة والغرض منها ترويع المواطنين في مثل هذه الظروف.

وعلى ذلك باشرت النيابة تحقيقا قضائيا من اجل معرفة هوية صاحب المنشور ومتابعته قضائيا.


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