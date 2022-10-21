وكيل الجمهورية يكشف تفاصيل المجزرة المرورية بالمدية

أمرت نيابة الجمهورية لدى محكمة قصر البخاري مصالح الدرك الوطني المختصة بفتح تحقيق معمق حول ظروف وملابسات حادث المرور. الذي وقع بقصر البخاري وخلّف 6 قتلى و.جرح 4 آخرين.

وجاء في بيان لمجلس قضاء المدية، أنه عملا بأحكام المادة 11 فقرة 03 من قانون الاجراءات الجزائية. أعلن وكيل الجمهورية لدى محكمة قصر البخاري الرأي العام. أنه بتاريخ 2022/10/20 على الساعة 22:15 ليلا وقع حادث مرور جسماني خطير على مستوى الطريق الوطني رقم 01. في شقه الرابط بين بلديتي قصر البخاري و بوغزول. بالمكان المسمى عين السبع التابع إداريا لبلدية سائق ولاية المدية.

كما أشار وكيل الجمهورية إلى أن هذا الحادث نجم عن اصطدام شاحنة من نوع سوناكوم 120 كانت قادمة من بلدية بوغزول باتجاه بلدية قصر البخاري. بسيارة أجرة من نوع بيجو إكسبار كانت قادمة في الإتجاه المعاكس لها. بسبب قيام سائق الشاحنة بالتجاوز الخطير دون أخذ الاحتياطات اللازمة و متجاوزا الخط المتواصل .

كما أسفر الحادث عن وفاة 06 أشخاص رحمهم الله. بالإضافة كذلك إلى إصابة 04 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة من بينهم سائق الشاحنة المتسبب في الحادث.

وأضاف وكيل الجمهورية، وفور إعلامها بالحادث أمرت نيابة الجمهورية لدى محكمة قصر البخاري مصالح الدرك الوطني المختصة إقليميا بفتح تحقيق معمق حول ظروف و ملابسات الحادث. و هي تتابع عن كثب مجريات التحقيق. كما سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة لمعالجة هذه القضية وكيل الجمهورية.

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