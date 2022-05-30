وكيل الجمهورية يكشف تفاصيل جديدة في قضية السعيد بوتفليقة

صرح وكيل الجمهورية بمحكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد ان المتهم السعيد بوتفليقة متابع بجنح تبييض الاموال استغلال النفوذ و تبييض الاموال و جنحة اخفاء عائدات متحصلة من جرائم الفساد و إساءة إستغلال الوظيفة رفقة رجل الاعمال علي حداد الذي امتنع هذا الأخير في جلسة المحاكمة اليوم عن الادلاء بأي تصريحات امام هيئة المحكمة ان قضية الحال إنطلقت في شهر جوان 2020 و تتعلق بواقعة انشاء القناة الاستمرارية.

وأضاف وكيل الجمهورية ان هذه القناة كانت موجهة لتمويل حملة انتخابية و استعمل فيها السعيد بوتفليقة نفوذه، وإساءة استغلال الوظيفة، وقال أيضا وكيل الجمهورية خلال مرافعته ان تصريحات حداد علي طلب من السعيد بوتفليقة العتاد المحجوز وكان موجه لتمويل الحملة الانتخابية.

و أضاف ان تصريحات الشهود أكدت ان حداد علي اتصل بالسعيد بوتفليقة و امره هذا الاخير بنقل العتاد من حيدرة الى مقر شركته الخاصة ،و تساءل وكيل الجمهورية قائلا اليس هذا صورة من صور تبييض الاموال و اخفاء متحصلات من جرائم الفساد ، و اضاف وكيل الجمهورية ان هناك اتصالات كثيرة ومتعددة بين حداد و سعيد يدل على استغلال تلك العلاقة لتمرير مشاريع وهمية التي هي محل قضايا فساد بمحكمة سيدي امحمد وهي حقيقة مرة ، وأضاف وكيل الجمهورية ان كل ذلك من اجل مقابل تمويل الحملة الانتخابية

و أضاف وكيل الجمهورية ان ذلك العتاد المحجوز متحصل عن جرائم الفساد ،و بخصوص عدم التصريح بالممتلكات بخصوص المتهم السعيد بوتفليقة ان هذا الاخير امتنع عن التصريح بممتلكاته لانه ليس لديه اي دليل ذلك، و بخصوص الانابات القضائية الدولية قال وكيل الجمهورية ان الانابة القضائية التي وجهت للكسمبورغ والرد الذي يتكلم عليه الدفاع لم ياتي سلبيا و يدخل في اطار التعاون القضائي الدولي حيث ورد الرد ان الانابة هي في طور التنفيذ .