وكيل الجمهورية يلتمس 10 سنوات سجنا للبوشي و”مير” بن عكنون وعامين لخالد تبون

التمس وكيل الجمهورية، لدى محكمة سيدي امحمد، اليوم الأربعاء، عقوبة، 10 سنوات سجنا نافذا، ضد كمال شيخي، المدعو “البوشي” و500 ألف غرامة مالية.

كما التمس وكيل الجمهورية، لمحكمة سيدي امحمد، 10 سنوات سجنا نافذا، لرئيس بلدية بن عكنون، و500 ألف دينار غرامة مالية

وتم التماس 7 سنوات سجنا نافذا، لبن زهرة، سائق المدير العام الأسبق للأمن الوطني، عبد الغاني هامل، بالإضافة إلى مليون دينار غرامة مالية.

والتمس وكيل الجمهورية، لمحكمة سيدي امحمد، عامين حبسا نافذا، ضد خالد تبون، و200 ألف دينار غرامة مالية.

أما بالنسبة لباقي المتهمين، فالتمست النيابة عامين حبسا نافذا، و200 ألف دينار جزائري غرامة مالية.