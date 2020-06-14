وكيل اللاعبين “آيت أحمد” يصف خاسف بالكاذب

وصف وكيل أعمال اللاعبين الجزائري “مهدي آيت أحمد” اللاعب الدولي الجزائري لفريق بوردو الفرنسي “نوفل خاسف” بالكاذب.

الوكيل المعتمد لدى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تمسك بالحصول على كامل حقوقه في صفقة تحويل اللاعب الشاب من النصرية إلى نادي بوردو.

آيت أحمد قال في تصريح لموقع “فوت ميركاتو” الفرنسي:”لقد قمت برفع دعوى قضائية ضد المدير الرياضي إدواردو ماسيا، بحثا عن العدل والحقيقة، وسأذهب لأبعد نقطة ممكنة”.

“لست خائفا من أي شخص، ومشكلتي ليست مع نادي بوردو العظيم الذي أحترمه كثيرا، بل مع الأشخاص الذين يديرونه حاليًا”.

وختم:”لقد تلاعبوا بنوفل أيضا، وسيطروا على عقله، حتى أنهم ذهبوا إلى حد استخدامه في الكذب علانية، وللأسف اقتراب نهاية عقد إعارته يوم 30 جوان جعله مستعدا لفعل أي شيء للبقاء في فرنسا”.