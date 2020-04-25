وكيل بن ناصر يكشف عن سبب إختياره اللعب للجزائر!

الرياضة
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وكيل بن ناصر يكشف عن سبب إختياره اللعب للجزائر!
بقلم يونس رزيق

أكد وكيل اللاعب الدولي الجزائري السابق عمر بلباي وكيل لاعب الخضر الحالي إسماعيل بن ناصر، أن ناصر لارقيط المدير الفني السابق للجامعة المغربية، كان السبب وراء إختياره اللعب للجزائر عوضا عن المغرب.

وتابع بلباي في تصريحات نقلها عنه “أونز مونديال” الفرنسي أن لارقيط سبق أن اقترح على بناصر اللعب للمنتخب الأولمبي، في حين عرض عليه المنتخب الجزائري اللعب للمنتخب الأول، الشيء الذي جعل اللاعب يختار الجزائر بلاد والدته.

وكان بناصر يملك حق الاختيار بين اللعب للجزائر أو المغرب الذي ينحدر منه والده.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن اسماعيل بناصر توج ببطولة أمم إفريقيا رفقة الجزائر، كما تم اختياره كأفضل لاعب بالبطولة.


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