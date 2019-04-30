وكيل جمهورية بمحكمة بومرداس تطيح بامرأة انتحلت صفة قاضية بمجلس تيبازة

المحتالة حاولت تسهيل إجراءات طلاقها

تمكنت وكيل جمهورية بالمحكمة الابتدائية بومرداس من كشف الهوية الحقيقية لسيدة في عقدها الرابع، بعدما انتحلت هذه الأخيرة صفة قاضية بمجلس قضاء تيبازة بغرض تسهيل إجراءات حول قضية طلاق تخصها.

وحسب معلومات تحصلت عليها «النهار»، فإن المتهمة صاحبة 42 سنة، تنقلت إلى محكمة بومرداس الابتدائية وقدمت نفسها لعناصر الأمن وحتى وكيل الجمهورية على أنها قاضية بمجلس قضاء تيبازة.

حتى يتسنى لها تسهيل إجراءات حول قضيتها المتعلقة بالطلاق، غير أن فطنة وكيل جمهورية بالمحكمة قادت هذه الأخيرة إلى طلب مقابلة القاضية العاملة لتيبازة.

قبل أن تلتقيها في مكتبها وتطلب منها وثائق ثبوتية تؤكد مزاعمها، لتتحجج منتحلة الصفة في البداية بالقول إنها نسيت وثائقها في السيارة.

مما جعل وكيل الجمهورية تطلب من عناصر الشرطة مرافقتها للسيارة، أين اعترفت بكذب مزاعمها.

وفور ذلك، جرى توقيف منتحلة صفة القاضية وتحويلها في نفس اليوم على المحاكمة وفقا لإجراءات المثول الفوري، حيث تمت إدانتها بعقوبة 18 شهرا نافذا وغرامة مالية.