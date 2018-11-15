وكيل جمهورية قصر الشلالة بتيارت يتعرض لإعتداء وحشي من قبل ثلاثة أشخاص

أوقف درك تيارت 3 أشخاص من بينهم شقيقان في العشرينيات من العمر، قاموا بالاعتداء على وكيل الجمهورية لمحكمة قصر الشلالة.

وتعود حيثيات القضية إلى ليلة البارحة وفي حدود 10 ليلا، عندما كان وكيل الجمهورية متوجها إلى قصر الشلالة على متن سيارته.

حيث وفي المخرج الجنوبي لبلدية الرشايقة، اعترضه 3 أشخاص على متن شاحنة صغير ة من نوع هاربيل.

أين قاموا بتوقيفه والاعتداء عليه مع مرافقه بالسيارة، حيث أصيب بجروح بعد العنف الذي مورس عليه مع سرقة هاتفه النقال.

وقد تم الإتصال بفرقة الدرك الوطني للرشايقة، التي باشرت التحقيق، ليتم في ظرف قياسي القبض على المعتدين وإحالتهم على العدالة.

ويتعلق الأمر بشقيقين وشخص ثالث، في وقت لازالت أسباب الاعتداء محل تحقيق من طرف الجهات الأمنية.