وكيل جمهورية محكمة حسين داي: المتهم بقتل “أسامة بن ناني” لم يكن مخدرا أو بحالة سكر

عقد وكيل الجمهورية بمحكمة حسين داي، ندوة صحفية بخصوص حادث مرور عين النعجة. والذي راح ضحيته، الشاب بن ناني مراد أسامة. كما أكد وكيل الجمهورية أن كل ما روج من معلومات حول هذا الحادث مغلوطة وغير صحيحة.

وقال وكيل الجمهورية “بتاريخ 4 جوان، في حدود الساعة الثالثة بعد الزوال. وقع حادث مرور على مستوى الطريق السريع الجنوبي، بالقرب من المستشفى العسكري في عين النعجة. إثر اصطدام سيارة من نوع كيا سورنتو، بالضحية بن ناني مراد أسامة. الذي كان بصدد تغيير عجلة سيارته من نوع بوجو 206، مما أدى إلى وفاته بعين المكان”.

وأضاف وكيل الجمهورية “لاذ المتسبب في الحادث بالفرار، والذي تم توقيفه مباشرة عند مدخل بلدية جسر قسنطينة، من طرف عناصر الدرك الوطني. ويتعلق الأمر بشاب من مواليد 1998، أعزب تاجر ودون سوابق قضائية”.

وتابع وكيل الجمهورية “بعد إعلامنا بالوقائع، من طرف عناصر الضبطية القضائية، أسدينا تعليمات بفتح تحقيق في القضية. وتقديم المعني أمام نيابة الجمهورية فور استكمال الإجراءات. كما أمرنا بعرض المعني للفحوصات والتحاليل الطبية. أين جاءت نتائج الخبرة سلبية، حيث لم يسجل تناوله لأي مسكر أو مخدر”.

وأضاف “بتاريخ اليوم الموافق لـ 7 جوان، تم تقديم المعني أمام نيابة الجمهورية. وبعد سماع الأطراف تمت إحالة الملف على قسم الجنح. عن جنحتي القتل الخطأ، والفرار إثر حادث مرور للتهرب من تحمل المسؤولية الجزائية والمدنية. وأمر قاضي الجنح بتأجيل القضية، إلى تاريخ 14 جوان 2021، مع أمره بوضع المتهم رهن الحبس المؤقت”.