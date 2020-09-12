وكيل جمهورية محكمة سيدي امحمد: الإخوة كونيناف لعبوا دور رجال أعمال بامتياز ونهبوا الملايير

أكد التحقيق القضائي في قضية الاخوة كونيناف تورط المتهمين بجرائم الفساد، ما كلف الخزينة اموال طائلة.

وكانت جل القروض الممنوحة لكونيناف من بنوك عمومية، حيث بلغت قيمة الامتيازات غير المبررة 75 مليار دينار.

كما بلغت قيمة القروض غير المبررة الممنوحة للإخوة كونيناف 186 مليار دينار.

وطالب ممثل الخزينة العمومية لدى مثوله كشاهد، بتعويض 75 مليار دج عن الضرر بخصوص الامتيازات، و186 مليار دج كتعويض بخصوص القروض البنكية.

كما طالب بحجز جميع ممتلكات المتهمين، إضافة الى مبلغ 30.216.255,00 دولار امريكي.

وطالب ممثل ميناء الجزائر بحفظ جميع الحقوق، أما ممثل اتصالات الجزائر، فقد طلب تعويض الشركة.

ووصف وكيل الجمهورية خلال مرافعته، هذه المحاكمة بالتاريخية.

وقال “تفاجأت بتلك المبالغ، وعملت مجهود لكي اعرف ماهي، فكانت تارة قروض وتارة صفقات بالتراضي وصفقات بالمناقصة”.

وأضاف “في مساري المهني لم يسبق لي ان رأيت كهذه الوقائع، أين لعب متهمون دور رجال الاعمال وهم الاخوة كونيناف”.

وأكد وكيل الجمهورية أن شركة المواد الدسمة، تحصلت على عملية خوصصة نسبة مئة فالمئة، ما كلف الخزينة مبالغ طائلة، كان طلبها ممثل الخزينة كتعويض.

ولعب المتهمون دور رجال الاعمال، بامتياز، واستغلوا تسريع عجلة التنمية، حيق بلغ مبلغ الديون الممسوحة بخصوص عملية الخوصصة 1500 مليار سنتيم.

كما تحصل المتهمون على قروض قدرت بـ 120 مليار سنتيم، بالإضافة الى امتيازات اخرى غير مبررة، كمشروع حضيرتين بعين وسارة، وتحصل مجمع كو جي سي على امتيازات غير مستحقة.