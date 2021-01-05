وكيل حداد يؤكد عدم إصابته بفيروس كورونا وجاهزيته لمواجهة الصفاقسي

أكد وكيل أعمال مدافع فريق مولودية الجزائر “معاد حداد” أن موكله غير مصاب بفيروس كورونا وأنه جاهز لمواجهة الغد أمام النادي الصفاقسي التونسي.

وكانت وسائل إعلام تونسية قد أكدت إصابة مدافع المولودية بفيروس كورونا، وغيابه عن مباراة الغد في إطار رابطة أبطال إفريقيا.

وكتب وكيل أعمال معاد حداد على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك قائلا:

“بصفتي وكيل اللاعب معاد حداد أفند خبر إصابته بفيروس كورونا، تكلمت مع اللاعب، وتعجب من هذا الخبر، مؤكدا أنها حرب نفسية على موكلي.. حسبي الله ونعم الوكيل.. حداد في صحة جيدة ويريد أن يلعب مباراة كبيرة غدا إن شاء الله”.