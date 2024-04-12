وكيل الجمهورية لدى محكمة سفيزف يكشف تفاصيل مقتل 3 أشخاص

كشفت التحريات الاولية من خلال الاستناد الى الجانب التقني وجود مكالمات بين الضحية ب ج و المشتبه فيه ز ا ا و الذي صرح بوجود جثة الضحايا.

على اترها تم اصدار اذن بتفتيش المزرعة الموجودة بمخرج بلدية مصطفى بن براهيم و تنقلتا رفقة عناصر الشرطة و رجال الحماية المدنية رفقة طبيب الشرعي و اكتشاف الجثث التلاتة على اتر ذلك تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بامن ولاية سيدي بلعباس في ظرف قياسي وتوقيف سبعة مشتبهين قاموا باستدراج الضحايا بعد الهامهم الى اماكن معينة قبل ان يتم قتلهم و دفنهم الى احد المزارع التمواجدة مخرج بلدية مصطفى بن براهيم ملك لعم احد المشتبه فيهم وتم استلاء على مركباتهم قصد بيعها.

وقد تم استرجاع جميع الممتلكات و المسروقات المتمتلة في ثلاث مركبات تعرد ملكيتها للضحايا.

كما تم تقديم اليوم المشتبهين فيهم اين تم احالة الاطراف الى قاضي التحقيق بموجب طلب افتتاحي عن جناية تكوين جمعية اشرار لغرض الاعداد في الجناية:

جناية القتل العمدي مع سبق الاصرار و الترصد

جناية المشاركة للقتل العمدي مع سبق الاصرار و التعدي

-جناية السرقة المقترنة بضرف التعدد و الليل و استحضار مركبة

-جناية اخفاء اشياء مسروقة ماحصل عليها من جناية مع التماس امر الايداع ضد جميع المتهمين و اصدار امر بالقبض ضد المتهم التامن في حالة فرار ( ب ) ( ز ) الذي هو في حالة فرار.

و امام قاضي التحقيق و بعد استجواب المتهمين امر بوضع :

خمس متهمين رهن الحبس المؤقت

خضوع اتنين تحت الرقابة القضائية

فيما لا يزال التحقيق القضائي متواصل