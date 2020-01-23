وكيل وزارة الخارجية السوداني: الليبيون قادرون على حل أزمتهم ما لم تتدخل قوى خارجية

قال وكيل وزارة الخارجية السوداني، الصديق عبد العزيز عبد الله، أن السودان مقتنعة أن الأزمة في ليبيا سياسية، وأن الليبيين قادرون على حلها ما لم تتدخل قوى خارجية.

وأضاف الصديق، خلال إجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي بالعاصمة الجزائر، اليوم الخميس، أن السودان تتابع الوضع في ليبيا، ويحدوها الأمل لحقن الدماء وإرساء السلام بها.

وأكد وكيل وزارة الخارجية السوداني، أن توحيد موقف دول الجوار الليبي، سيوفر الظروف المناسبة لليبيين لحل أزمتهم رغم التجاذبات الدولية.

ودعا ذات المتحدث، لإقامة نظام أمني مشترك ضد الجماعات الإرهابية.

كما جدد الصديق، رفض السودان، لأي تدخل أجنبي، في الشأن الداخلي للدول.