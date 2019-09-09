وكيل وزارة النقل الفرنسية: عروض شراء “إيغل أزور” ستقدم قبل منتصف نهار اليوم

قال وكيل وزارة النقل الفرنسية “جون باتيس جيباري” اليوم الإثنين أن شراء “إيغل أزور” سيكون من نصيب العرض الأكثر صلابة.

وأشار وكيل وزارة النقل الفرنسية خلال استضافته اليوم بقناة “BFM “،أن قرار شراء “إيغل أزور” سيعطي الأفضلية للعرض الأكثر صلابة.

خاصة من ناحية الحفاظ على مناصب عمل الموظفين في الشركة الذين يتجاوز عددهم 1150 موظفا.

وأشار “جيباري” أن شركة الطيران “إيغل أزور” ستتلقى عروض الشركات الدولية قبل منتصف اليوم الاثنين.

وألح “جيباري” أن خيار العرض سيكون بلا شك وفق خيارين أولهما الشراء من أجل مواصلة نشاط “إيغل أزور” أو الإندماج في المجموعة الكبيرة.

وبخصوص المسافرين العالقين في المطارات أكد “جيباري” أنه تم إحصاء 13.000 مسافر قاموا بشراء التذاكر من “إيغل أزور”.

من بينهم 11000 مسافر من الجزائر يرغبون في العودة إلى فرنسا وما بين 500 و 6000 مسافر في مالي والبعض الآخر في كل من لبنان روسيا والسنغال.

وأكد “جيباري” أن التكفل بنقل جميع المسافرين سيكون خلال الثلاثة الأسابيع المقبلة.