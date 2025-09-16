وكيل أعمال عمورة يكشف أسباب فشل صفقة انتقال موكله إلى بنفيكا

كشف وكيل أعمال اللاعب الدولي الجزائري، محمد أمين عمورة، سبب فشل صفقة انتقال موكله إلى نادي بنفيكا البرتغالي، خلال الميركاتو الصيفي المنقضي.

وفي تصريح لموقع maghreb-foot، كشف وكيل أعمال عمورة، أن موكله سيواصل مشواره مع “الذئاب” لموسم إضافي، رغم العروض المغرية التي وصلته.

وصرّح: “عمورة حاليا مرَكِّز على التحديات التي تنتظره مع فولفسبورغ، وكل تركيزه منصب على الميدان لتحقيق أهداف الفريق”.

فشل صفقة بنفيكا.. تفاصيل من وراء الكواليس

المفاوضات بين بنفيكا وفولفسبورغ بلغت مراحل متقدمة، غير أن تغيير إدارة النادي البرتغالي لمديرها الرياضي في آخر أيام سوق الانتقالات قلب الطاولة.

وأوضح وكيل اللاعب: “الخلاف لم يتعدَّ 5 ملايين يورو، حيث أراد فولفسبورغ المبلغ ثابتًا، بينما اقترح بنفيكا إدراجه كمكافآت. ومع وصول المدير الرياضي الجديد، توقفت المحادثات كليا”.

وأضاف المتحدث ذاته: “لسنا قلقين على مستقبله، الموسم الحالي يمثل فرصة ذهبية لمواصلة التألق وجذب اهتمام أندية أوروبية أكبر”.

وختم حديثه بالقول: “محمد لا يهتم سوى بتسجيل الأهداف، وفوق ذلك، يبقى قلبه متعلقا بجيجل مدينته التي يعشقها”.