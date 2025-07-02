وكيل أعمال ميلود حمدي يوضح سبب اختياره الإسماعيلي

كشف وكيل أعمال المدرب الجزائري، ميلود حمدي، أن موكله فضل عرض النادي الإسماعيلي على ثلاثة عروض أخرى.

وكشف وكيل الأعمال، خالد سليمان، في تصريحات خاصة لموقع “FilGoal”، أن المفاوضات مع مسؤولي الإسماعيلي كانت إيجابية وسلسة. مضيفًا أن ميلود حمدي أبدى ترحيبه الكبير بفكرة قيادة الفريق المصري. وهو ما سهّل الوصول إلى اتفاق رسمي بين الطرفين.

وأشار خالد سليمان، إلى أن عرض الإسماعيلي تفوّق على نظيريه من اتحاد المنستير التونسي ونادٍ من دوري جنوب إفريقيا. وفضّل المدرب الجزائري خوض تجربة جديدة في مصر، معتبرًا إياها محطة مهمة في مشواره التدريبي.

ومن المنتظر أن يصل ميلود حمدي إلى مصر مطلع الأسبوع المقبل، لبدء فترة الإعداد رفقة الفريق. في وقتٍ تعمل فيه إدارة النادي على تهيئة الظروف الإدارية والفنية لنجاح المشروع، وسط وعدٍ من المدرب بالعمل على إعادة الفريق لمكانته الطبيعية.

للإشارة، توِّجَ المدرب الجزائري ميلود حمدي، مع فريقه يونغ أفريكانز، الموسم المنقضي، بثلاثية البطولة، الكأس وكأس الرابطة.