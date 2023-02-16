ولاة أدرار وبرلماني سابق أمام العدالة 15 مارس المقبل

ستفتح الغرفة الجزائية الاولى لدى مجلس قضاء الجزائر يوم 15 مارس المقبل ملف قضية ولاة أدرار السابقين. كل من مداني فواتيح عبد الرحمان و بكوش حمو. و بريوز مبروك رفقة برلماني سابق المدعو هامل علي المتواجد هذا الاخير في حالة فرار.

بالاضافة إلى ذلك متهمين آخرين من بينهم موثق و اشقاء البرلماني الهامل. وعدد من افراد عائلته و يتعلق الامر بكل من (ه.ع) ،(ه.م) ،(ه.س.ع) ,(ه.ع) .

تفاصيل قضية الحال تعود بمنح ولاة ادرار السابقين امتيازات غير مستحقة لبرلماني سابق الهامل علي. ممثلة في منحه 62 مشروع بطريقة مخالفة للقانون. حيث انجز منها 9 مشاريع فقط.

اضافة الى عقارات صناعية و فلاحية إستفاذة منها هامل علي و عدد من افراد عائلته بطريقة مخالفة للقانون له.

و من بين المشاريع التي تم منحها مشروع يتعلق بتربية الدواجن بادرار ومحطة خدمات بتيميمون مساحتها 10 كلم. و قاعدة لوجيستية ببرج باجي مختار نسبة الاشغال 15 بالمئة فقط. اضافة الى مشروع قاعدة الحياة 2017 و عقارات اخرى. اضافة الى 12 محطة وقود استفاذت منها عائلة البرلماني الهامل على مستوى ولاية ادرار. مع انجاز مشروع شاطئ صناعي بادرار ،محطة خدمات تنموية.

وتأتي هذه المحاكمة بعد ان إستأنف المتهمون في قضية الحال الأحكام .الصادرة ضدهم عن محكمة القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي امحمد، التي أدانت المتهمين بعقوبات سالبة للحرية.