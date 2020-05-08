ولاة الجمهورية يحيون الذكرى 75 لمجازر 8 ماي 1945

أحيت اليوم مختلف ولايات الوطن، الذكرى 75 لمجازر 8 ماي 1945.

وفي هذا الصدد، قام ولاة الجمهورية بتكثيف النشاطات، استذكارا لملحمة شعب ثائر عكست الوفاء لذاكرة كفاح من تاريخنا المجيد.

وقد أشرف والي قالمة، كمال عبلة، رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي على الاحتفالات المخلدة للذكرى، بحضور السلطات المدنية الأمنية والعسكرية، أفراد الأسرة الثورية، المنتخبين بالمجالس المحلية والوطنية، وجموع من المواطنين، وأسرة الإعلام.

وبمقبرة الشهداء ببلدية قالمة، تم رفع العلم الوطني على وقع النشيد الوطني.

كما تم وضع إكليل من الزهور وقراءة الفاتحة ترحما على أرواح شهدائنا الأبرار الطاهرة.

وبولاية الشلف، أحيا والي الولاية، مسعود جاري، الذكرى 75لمظاهرات 8 ماي 1945.

وبهذه المناسبة تم وضع إكليل من الزهور وتلاوة سورة فاتحة القرآن على أرواحهم الطاهرة بمقبرة الشهداء بحي الشهيد بن سونة ببلدية الشلف، بحضور السلطات الولائية والأمنية والعسكرية والهيئة المنتخبة والأسرة الثورية.

وبأدرار، قام العربي بهلول، والي الولاية، بالإشراف برنامج الإحتفال الخاص بالذكرى 75 لمجازر 08 ماي 1945.

وتم تكييف الاحتفال بسبب الظروف الراهنة والخاصة بجائحة كورونا (كوفيد-19).