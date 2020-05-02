ولاة الجمهورية يقررون منع ممارسة عدد من الأنشطة التجارية

قرر مساء اليوم السبت عدة ولاة الجمهورية منع ممارسة عدد من الأنشطة التجارية بسبب عدم إحترام تدابير الصحة والوقاية من فيروس كورونا.

وجاء قرار غلق بعض المحلات والمتاجر بسبب الاخلال بقواعد التباعد الاجتماعي، ويدخل هذا الإجراء في إطار التصدي لانتشار وباء كورونا كوفيد19.

ومست قرارات الغلق كل من ولايات: الجزائر العاصمة خنشلة، قسنطينة، وهران، جيجل، ورقلة، سكيكدة وأدرار، سوق اهراس.

ويتعلق الأمر بالمحلات التجارية التالية:

قاعات الحلاقة ومحلات الحلويات التقليدية.

محلات الألبسة والأحذية والتجارة الكهرومنزلية.

محلات الأواني المنزلية ومستحضرات التجميل والعطور.

عدم الترخيص بممارسة النشاطات المجمعة BAZAR .

ويستثني هذا القرار محلات المواد الغذائية، محلات الخضر والفواكه، القصابة والمخابز.

وسيكون هذا القرار ساري المفعول إبتداءا من يوم غد الاحد 3 ماي 2020 الى اشعار آخر.