ولاة الجمهورية يمنعون إبرام عقود الزواج

أصدر عدد من ولاة الجمهورية اليوم الإثنين قرارات بوقف إبرام عقود الزواج على مستوى مصالح الحالة المدنية بالبلديات حتى إشعار آخر.

ووفق التعليمات صدرت اليوم لمصالح الحالة المدنية فإن الولايات المعنية هي الجزائر العاصمة باتنة وميلة وبومرداس وسكيكدة، وهران، البويرة وبسكرة، جيجل، بسكرة.

كما أن هذا الإجراء يهدف لمنع التجمعات العائلية منها إقامة الأفراح، الأعراس، الختان، الولائم و مراسيم العزاء على مستوى الأماكن والمساكن الخاصة.

هذه القرارات جاءت نتجة عدم احترام تدابير الصحة والوقاية والاخلال بقواعد التباعد الاجتماعي.