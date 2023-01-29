ولاة سابقون في بومرداس مهددون بـ10 سنوات حبسا نافذا

التمس النائب بالغرفة الجزائية الاولى لدى مجلس قضاء الجزائر عقوبة 10 سنوات حبس نافذ لولاة بومرداس سابقا ويتعلق الامر بكل من فواتيح عبد الرحمان و كمال عباس و ابنه المدعو (ك.م) ،الى جانب متهمين اخرين مستثمرين بالولاية هذا بعد بمنحهم قرارات امتياز لقطع ارضية بطريقة مخالفة للقانون لمستثمرين بالولاية ،حيث وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه وهي منح إمتيازات غير مستحقة و إساءة إستغلال الوظيفة ،و إستغلال النفوذ ،و المشاركة في إستغلال النفوذ ،و التزوير في محررات إدارية .

و الجدير بالذكر المتهمون قامو بإستئناف الحكم الصادر ضدهم عن محكمة سيدي امحمد التي قضت بتسليط عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة لوالي بومرداس سابقا فواتيح عبد الرحمان و ادانة ايضا كمال عباس بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة ، مع حكما يقضي بإدانة ابنه المدعو (ك.م) بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذ و مليون دج غرامة مالية نافذة، مع حكما يقضي ببراءة الوالي السابق لتيبازة نافذا موسى غلاي بصفته الامين العام السابق لولاية بومرداس ،و أحكاما متفاوتة تراوحت بين البراءة الى 4 سنوات حبسا نافذا لباقي المتهمين من مستثمرين بالولاية ، مع الامر برفع الرقابة القضائية و رفع الحجز عن الحسابات البنكية لبعض المتهمين .