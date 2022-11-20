ولاة سابقين أمام العدالة يوم 24 نوفمبر

ستفتح محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد يوم 24 نوفمبر الجاري ملف قضية فساد جديدة متابع بها ولاة سابقين من بينهم والي بومرداس سابقا مداني فواتيح ، و كمال عباس و يتابع في هذه القضية ايضا الوالي السابق لتيبازة موسى غلاي بصفته الامين العام السابق لولاية بومرداس ،رفقة متهمين اخرين ويتعلق الامر بكل من (ر.و) و (ك.م) .

القضية تتعلق بمنح إمتيازات غير مستحقة لرجال الاعمال. ووجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه .

والجدير بالذكر موسى غلاي بصفته والي تيبازة السابق سبق و ان ادين بعقوبات سالية للحرية من طرف مجلس قضاء الجزائر و الذي قضى بإدانته بعقوبة عامين حبسا نافذا في قضية نهب العقار بولاية تيبازة .