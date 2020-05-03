ولاة عنابة ميلة وأم البواقي وسطيف وسيدي بلعباس يقررون غلق بعض النشاطات التجارية

قرر عدد من ولاة الجمهورية اليوم غلق و التعليق المؤقت لعدد من الأنشطة التجارية على مستوى ولاياتهم وهذا تنفيذا للإجراءات الإحترازية من انتشار فيروس كورونا ونظرا للتجاوزات المرتكبة من قبل عدد من التجار.

وقرر والي ولاية عنابة إعادة غلق المحلات التجارية بعد ملاحظة عدم احترام تدابير الصحة والوقاية من فيروس كورونا والاخلال بقواعد التباعد الاجتماعي.

وتنفيذا لتعليمة الوزير الأول رقم 197 المؤرخة في 02 ماي 2020 بخصوص غلق بعض النشاطات والمحلات التجارية التي تم فتحها مؤخرا قرر والي ولاية ميلة غلق النشاطات والمتاجر المتعلقة بقاعات الحلاقة ومحلات المرطبات والحلويات التقليدية و الألبسة والاحذية والكهرومنزلية والادوات والاواني المنزلية والاقمشة والخياطة والمنسوجات ومستحضرات التجميل والعطور مع الإبقاء على مجمعات البازار مغلقة لاشعار آخر.ام البواقي.

كما قرر والي ولاية أم البواقي اليوم تعليق بعض النشاطات وغلق المحلات التجارية للحد من انتشار وباء كورنا، كما أمر والي سطيف رسميا بتعليق كل الأنشطة التجارية التي تم استئنافها مؤخرا للحد من وباء كورونا فايروس.

وكإجراء احترازي و طارئ قرر كذلك واليب سيدي بلعباس ليماني مصطفى غلق عدة نشاطات التجارية، القرار جاء بعد إجتماع اللجنة الولائية للتنسيق القطاعي للحد من إنتشار وباء كورونا المستجد -كوفيد 19 و الوقاية منه .

وفي إطار التصدي لفيروس كورونا كوفيد 19 والعمل على منع انتشاره ، ونظرا لبعض التصرفات المسجلةالتي ترهن كل اعمال الوقاية المطبقة لحد الساعة قررت والي والية غليزان غلق لنشاطات التجارية المذكورة سابقا على مستوى ولايتها مؤكدة أن هذه التدابير الإحترازية ستكون حتما للحفاظ على الصحة العمومية بالمقارنة مع تطور الوضعية الوبائية .