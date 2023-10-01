ولادة أول قندس صغير في لندن منذ 400 عام

تم رصد قندس صغير في لندن لأول مرة منذ فترة طويلة هذا الصيف. ويُعتقد أنه أول قندس صغير يولد في لندن منذ مئات السنين.

وبدأ مجلس إنفيلد برنامج إعادة تقديم القنادس في لندن في عام 2022 لإعادة القنادس إلى العاصمة بعد 400 عام.

وتعد هذه المبادرة جزءًا من مشروع أوسع لإعادة الحياة البرية وإدارة الفيضانات الطبيعية.

وستقوم كلية كابيل مانور، بناءً على نصيحة من Beaver Trust، بالقبض على القندس الصغير. لإجراء فحص صحي شامل له مع طبيب بيطري ذو خبرة في الحيوانات الغريبة. وللتأكد من جنسه، والذي لا يزال غير محدد في هذه المرحلة.

وتم اصطياد القنادس حتى انقرضت في إنجلترا ولكن تم إعادة تقديمها مؤخرًا إلى بعض المناطق في جميع أنحاء البلاد.

وقال ريك جيويل، عضو مجلس الوزراء لشؤون البيئة في مجلس إنفيلد: “إن العمل الجاد الذي تقوم به القنادس. في إنشاء نظام بيئي طبيعي للأراضي الرطبة. سيسهم في إنشاء دفاعات ممتازة ضد الفيضانات. وحماية المنطقة المحلية ومئات المنازل من الفيضانات. في اتجاه مجرى النهر إلى الجنوب الشرقي من البلدة”. مع تشجيع التنوع البيولوجي.”

وقال ميج ويلسون، مدير المجموعات الحيوانية بكلية كابيل مانور: “نحن سعداء بهذا الوصول الجديد. لقد رأينا التطورات التي يشارك فيها القنادس. والتحسينات التي أدخلوها على منطقة الأراضي الرطبة. نحن نركز الآن جهودنا في جمع البيانات. والتي نأمل أن توفر المزيد من الأدلة حول التأثيرات الإيجابية التي تحدثها القنادس على البيئة.”