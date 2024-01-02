ولادة توأمين الأولى في 2023 والأخرى في 2024

في كرواتيا، وُلد توأم في ليلة رأس السنة بفارق دقيقتين: أحدهما يوم الأحد الساعة 11:59 مساءً، أي في عام 2023. والآخر يوم الاثنين الساعة 12:01 صباحًا، في عام 2024.

وقال الطبيب دامير روجي للتلفزيون الكرواتي العام: “لقد ولد توأمان حوالي منتصف الليل، في يومين مختلفين. ولكن عندما جاء العام الجديد، لم أر هذا من قبل”.

وقال الطبيب “سيكون وضعًا جميلاً في هذه العائلة السعيدة حيث سنحتفل بعيد ميلاد في الحادي والثلاثين. وآخر في الأول من يناير. الطبيعة تخلق جميع أنواع المواقف، بما في ذلك هذه الحالة”.

ووفقاً للتقاليد، ذهب المحافظ الإقليمي لرؤية الأم وبناتها الصغيرات. حسبما أوضحت صحيفة سلوبودنا دالماتشيا اليومية المحلية في مقال نشرته صحيفة لو باريزيان.