ولادة طفل بوزن يفوق 7 كغ في البرازيل

أنجبت الأم كليديان سانتوس دوس سانتوس، البالغة من العمر 27 عامًا. ابنها أنجرسون في عملية قيصرية يوم الأربعاء 18 جانفي في مستشفى بادري كولومبو في بارينتينز بولاية أمازوناس (الأمازون) في البرازيل.

وكانت سانتوس في المستشفى لإجراء استشارة روتينية، لكن الأطباء أدركوا أن الطفل الذي لم يولد. بعد كان أكبر من أن تحمله لفترةٍ كاملة.

أنجرسون، الموجود الآن داخل حاضنة طبية في حالة صحية “مستقرة” كما يقول الأطباء. ويُعد أكبر طفل يولد في ولاية أمازوناس، وذلك نظرًا لبلوغ طوله 59 سم ووزنه 7.3 كجم.

كما صرح الأطباء أن حجمه الضخم على الأرجح بسبب إصابة والدته بداء السكري.

كما سجل الطفل رقمًا قياسيًا جديدًا في الولاية، تم تحديثه آخر مرة في عام 2011. من قبل صبي يزن 6 كغم ويبلغ طوله حوالي 50 سم.

فيما كانت آنا بيتس أكبر طفل ولد بشكل طبيعي على الإطلاق في إيطاليا عام 1955، وكان وزنها 10.2 كغم.

وفي لقطة إنسانية، قامت مستشفى بادري كولومبو بحملة لجمع التبرعات. وذلك لشراء ملابس جديدة لأنجرسون لأنه لن يسع في الملابس التي اشتراها والديه.

كما تبحث المستشفى عن ملابس وحفاضات بحجم الأطفال حديثي الولادة الذين تتراوح أعمارهم بين تسعة أشهر وسنة.