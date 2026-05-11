ولادة 5 أشبال للأسد الأبيض بحديقة بن عكنون

عرفت حديقة الحيوانات والتسلية “الوئام المدني” ببن عكنون، خلال الأيام القليلة الماضية، حدثا مميزا، تمثل في ميلاد 5 أشبال نادرة من سلالة الأسد الأبيض.

ويشكل ميلاد الأشبال إضافة نوعية في مجال حماية وتكاثر الأنواع النادرة.

وحسب بيان لمصالح ولاية الجزائر، تواصل الحديقة جهودها في مجال رعاية الحيوانات والحفاظ على التنوع البيولوجي. مع التركيز على الهدف الاستراتيجي للمؤسسة والمتمثل في الحفاظ على السلالات النادرة. وتطوير برامج التكاثر داخل الحديقة، بما يسمح بامتلاك حيوانات مولودة محليًا بدل الاعتماد على استيرادها من الخارج.

