ولايات الجنوب والهضاب العليا تستفيد بأكثر من 92 مليار دج لتهيئة التحصيصات الإجتماعية

خصّصت وزارة السكن، غلاف مالي قدره 9200 مليار سنتيم، موجه لمشاريع التهيئة وانجاز شبكة التزويد بالماء، لفائدة ولايات الجنوب والهضاب العليا.

وحسب بيان الوزارة، فإن الغلاف المالي المقدر بـ92 مليار دينار، يوجه لأشغال التهيئة وإنجاز شبكة التزويد بالماء الشروب وشبكة التطهير لأكثر من 282 ألف منشأة.

حيث سيكون منها منها 167 ألف حصة لفائدة ولايات الجنوب، وأكثر من 114 ألف حصة بالنسبة لولايات الهضاب العليا.

وتأتي هذه الخطوة تجسيدا لقررات الحكومة الرامية إلى التكفل الناجع لبرنامج التجزئات الإجتماعية لولايات الجنوب والهضاب العليا.

تجدر الإشارة إلى أنّ وزير السكن، كمال بلجود، أعطى اليوم بتمنراست إشارة إنطلاق تسريح الإعانات المالية.

لفائدة المستفيدين في إطار التجزئات الإجتماعية لولايات الجنوب والهضاب العليا.